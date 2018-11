Giovedì 29 novembre (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è «Animali fantastici - I crimini di Grindelwald», diretto da David Yates e scritto da J. K. Rowling. La pellicola è il sequel del film del 2016 «Animali fantastici e dove trovarli», ispirato all'omonimo libro di Rowling; è il secondo spin-off della serie cinematografica di Harry Potter e ruota attorno alle vicende di Newt Scamander e Albus Silente, che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald.