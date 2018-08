Cena spettacolo sulle terrazze del ristorante Palato a Molfetta

Martedì 14 agost o al ristorante Palato di Molfetta (Ba), in attesa di Ferragosto, sarà proposta una suggestiva cena spettacolo sulle terrazze che si affacciano su uno degli scorci più affascinanti della cittadina, con vista sul centro storico e sul porto.

Dagli antipasti al dessert, saranno proposte varie portate. Specialità degli chef, prelibatezze tipiche della cucina del Palato e vini selezionati, si susseguiranno sulle tavole apparecchiate, a partire dalle 21.

Ad accompagnare questa “sfilata di gusto” ci sarà uno speciale sottofondo musicale a cura di Anita Infante, talentuosa artista attiva sul territorio barese e non solo. Cantante e vocalist di origine tranese, dal 2015, con il nome d’arte Ania Voice, ha intrapreso il percorso artistico come speaker in discoteca, oltre a sfruttare la voce in varie formazioni musicali.

Durante la cena, insieme ai fratelli Palmieri, proporrà brani classici e moderni in chiave jazz, blues e r&b.

Ristorante Palato – Via Dante Alighieri, 66 Molfetta (Ba)

Infotel: 3286180827

Inizio spettacolo: 21:00