Presentazione del libro “Morante Moravia. Una storia d'amore” di Anna Folli a Bitonto

La Direzione del Polo Museale della Puglia e la Direzione della Galleria Nazionale della Puglia, nell’ambito delle attività di promozione culturale del Polo Museale della Puglia presentano martedì 9 luglio alle ore 18.00, presso la Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna” il libro “Morante Moravia. Una storia d'amore” di Anna Folli.

Giornalista e scrittrice, Anna Folli racconta con grande accuratezza la lunga, interrotta, eppure forse mai davvero finita, storia tra Alberto Moravia e Elsa Morante, spiegando anche il filo della loro ambizione e del loro cammino di scrittori e intellettuali.

Sia Elsa che Alberto vivono la letteratura come una fede religiosa. Entrambi l’hanno scelta come passione totalizzante, come l'unico destino in cui riconoscersi, pur avendo un approccio alla scrittura del tutto opposto: razionale, quello di Moravia, incantato quello di Elsa.

Dalle fughe a Capri, dove i due scrittori vivono i momenti più spensierati del loro matrimonio, all'esilio ciociaro negli anni della guerra; dalla vitabohèmienne del dopoguerra fino alla consacrazione letteraria, Anna Folli ripercorre in queste pagine il tempestoso rapporto che per venticinque anni ha legato la più celebre coppia della scena letteraria italiana.

“Quando si avvicina al tavolo e Moravia si alza e le tende la mano, Elsa non riesce neppure per un attimo a fingere il distacco che si era lungamente studiata. La sua voce trema, non si guarda intorno né rivolge attenzione agli altri commensali.”

L’evento, a titolo gratuito, sarà presentato dalla dr.ssa Lizia Dagostino.

Info:

Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”

Via Giandonato Rogadeo, 14-70032 Bitonto

Tel.: +39 080 099708

Mail: pm-pug. gallerianazionaledellapuglia@ beniculturali.it

Facebook: Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”

Instagram: GalleriaNazionaleDellaPuglia