Il Libro Possibile streaming presenta “Rivoluzione” e “Ragazze contro – Spaghetti Paradiso”

Continuano gli eventi in streaming del Libro Possibile, sulla pagina Instagram @libropossibilefestival. Sabato 2 maggio, alle 17, Annarita Briganti e Giorgia Messa parleranno di “Rivoluzione” di Jack London con una nota di Erri De Luca (Libreria Dante e Descartes). Lunedì 4 maggio, alle 18, Nicky Persico presenterà il suo libro “Ragazze contro – Spaghetti paradiso” (Les Flaneurs). Interverrà Annarita Briganti. Partecipano agli incontri i ragazzi dei Licei Cartesio di Triggiano.

Sabato, appuntamento con la rubrica letteraria di Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del Libro Possibile, e Annarita Briganti, scrittrice e giornalista di Repubblica. Protagonista del talk “Rivoluzione” di Jack London in una particolare edizione italiana, pubblicata da una piccola casa editrice napoletana ‘Libreria Dante e Descartes’, nella traduzione di Virginia Ascione, con una nota introduttiva di Erri De Luca. Una chicca dell’editoria italiana, che riporta alla luce il ‘testo-ciclone’ di un grande scrittore americano.

Vissuto a cavallo tra Ottocento e Novecento, Jack London è autore di romanzi diventati celebri in tutto il mondo, come “Il richiamo della foresta”, “Zanna Bianca” e “Martin Eden”. Ha avuto una vita breve ma intensa, caratterizzata da piglio avventuriero e interesse per il socialismo, a cui aderì all’età di diciotto anni. Pescatore abusivo di ostriche, cacciatore di foche, pugile, cercatore d’oro nel Klondike, corrispondente di guerra durante il conflitto russo-giapponese, London fu un militante della causa rivoluzionaria del XX secolo. Nel 1909, pubblicò lo scritto “Revolution and Other Essays”: una raccolta di 13 brevi saggi, in cui fantapolitica, sociologia scienza e filosofia si fanno letteratura.

Lo scrittore italiano Erri De Luca, da sempre attivo nella difesa dei diritti dei più deboli e nella rivendicazione del ruolo deterministico e sostanziale della parola, rimase affascinato da quel testo durante un viaggio in California nel 2017. Propose, dunque, al libraio ed editore di Dante e Descartes, la traduzione italiana del saggio intitolato “Rivoluzione”.

Lunedì si parlerà, invece, di un libro pubblicato per la prima volta nel 2013 da Baldini&Castoldi, in uscita proprio il 4 maggio con una nuova edizione Les Flaneurs: “Ragazze contro – Spaghetti paradiso”. L’autore, Nicky Persico, è avvocato e giornalista pugliese, impegnato nel contrasto alla violenza sulle donne. Da uno dei suoi primi racconti brevi, “Teresa dondolava”, è stato tratto un cortometraggio insignito del premio “Piedigrotta Barese”. È fra gli autori del libro “Inchiostro di Puglia”. Ha vinto il Premio Letterario Internazionale “Giallo Garda”.

“Ragazze contro – Spaghetti paradiso” è la storia di un praticante avvocato, inesperto e un po’ maldestro, coinvolto nella difesa di due donne vittime di violenza. Un intricato intreccio di storie e personaggi, ambientato in una fascinosa Puglia e condito con riferimenti culinari tipici, che affronta la delicata tematica dello stalking.

Per ulteriori informazioni scrivere a g.messa@libropossibile.com.