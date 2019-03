Anniversario apertura Biblioteche pediatriche "Le quattro stagioni"

Lunedì 11 marzo 2019 alle ore 18.00, l’associazione di volontariato Libri su Misura, in occasione dell’anniversario dell’apertura delle biblioteche pediatriche "Le quattro stagioni", presenta il libro “Il pianoforte di Leonard Bernstein” di Emanuele Arciuli presso il Salone degli Affreschi, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, A Bari.

Il sogno di Silvia Barile di far nascere e far funzionare delle biblioteche negli ospedali pediatrici del Comune di Bari si è realizzato e continua a vivere per mezzo di volontari. I piccoli degenti e i loro genitori dispongono infatti di una vasta raccolta di libri. Al normale prestito e alla consultazione, si affiancano letture animate, redazione di testi e disegni grazie ad una allegra alternanza di volontari adulti e giovani formati allo scopo.

Per info: asssociazionelibrisumisura@ gmail.com