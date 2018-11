L'Anonima Gr al Teatro Mercadante di Altamura con 'Bar qui si gode'

Domenica 2 dicembre (ore 21) – Anonima G.R., “Bar qui si gode” con Dante Marmone - Tiziana Schiavarelli

"BAR QUI SI GODE"

di Dante Marmone

con Gianni Vezzoso, Nicola Traversa, Antonello D’onofrio

Regia di Dante Marmone

Produzione: ANONIMA G.R.



Sinossi: Al “BAR QUI SI GODE” di clienti se ne vedono pochi. Il proprietario non riesce a capirne il perché, forse il motivo sarà che propina prodotti taroccati e marche sconosciute. Ma tra quei pochi avventori, capitano sempre tipi strani che non consumano mai nulla o non pagano mai, e che inoltre lo coinvolgono nelle loro storie contorte e stravaganti.

In questo Bar, con i tavolini all’aperto, si avvicendano una serie di storie curiose, ricche di colore e grande comicità, che nei caratteri e nelle manie dei personaggi, si mettono in evidenza tutti i lati grotteschi che ci portiamo addosso e nei quali il pubblico si può riconoscere... ridendo di sé.