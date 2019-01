Al Teatro Forma di Bari in scena l'Anonima G.R. con 'Frankenstein'

Lo spettacolo si ispira ai registri del comico e dell'horror, fondendoli in un testo divertente e pieno di sorprese. Nella riscrittura teatrale, pur seguendo le linee guida della storia originale, questa si arricchisce di nuovi elementi che contribuiscono a dare allo spettacolo una doppia lettura: l’horror, anima stessa del romanzo e il thriller, che messi insieme, danno vita ad atmosfere intriganti e ricche di suspense. È la storia del professor Frankenstein, che sin da bambino giocava a fare il “Piccolo chimico”, usando gli insetti come cavie per i suoi esperimenti. Con il passar degli anni la passione per la biologia si trasforma in mania e poi in esaltazione, tanto da indurlo a voler realizzare la creazione dell’uomo. Il corpo del mostro è pronto, però non si trova un buon cervello. Ma ecco l’occasione giusta: un musicista di passaggio, perfetto per l'esperimento. È da questo momento che si aprono scenari inaspettati, di numerosi equivoci e colpi di scena, con un ritmo sempre più incalzante.