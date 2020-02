Anteprima del Carnevale Coratino, performance dei gruppi mascherati in concorso

Carnevale Coratino: parola d'ordine del 2020, come per le ultime edizioni, è tradizione e innovazione.

16 Febbraio Anteprima con performance di gruppi mascherati in concorso

23 Febbraio 1° Corso mascherato

25 Febbraio 2° Corso mascherato

Non solo sfilate, ma anche dj set, teatro per bambini, mostre, visite guidate.

Domenica 16 Febbraio

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 animazione per vie e piazze del centro cittadino, con esibizione dei gruppi in Piazza Cesare Battisti;