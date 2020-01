Anteprima della XVI edizione del Locus festival con Nick Murphy

Come ha recentemente lasciato intendere sui social media, il musicista Chet Faker ha rinunciato al suo alias per comporre, produrre, registrare ed esibirsi con il suo vero nome, Nick Murphy - segnale di una significativa evoluzione musicale per l'artista.

I brani di successo di Murphy come Chet Faker sono molti. Il suo album di debutto "Built on Glass", molto acclamato dalla critica, è stato un grandissimo successo commerciale sin dalla sua uscita nella primavera del 2014, raggiungendo facilmente il disco di platino. La BBC Radio 1 lo ha costantemente supportato e sponsorizzato sia per le sue uscite da solista sia per le sue recenti collaborazioni con Marcus Marr.

Nick è un musicista serio a livello internazionale, fa registrare il tutto esaurito in tutti i suoi tour e si esibisce nei maggiori festival d'Europa, Asia e Nord America, tra cui Glastonbury, Primavera Sound, Coachella e altri ancora.

I biglietti per l’evento sono disponibili subito, in quantità limitata al costo di € 25,30 tramite l’app Dice.fm

I biglietti per tutti gli eventi a pagamento del Locus festival 2020, sono in vendita solo su mobile (smartphone e tablet) con l'app DICE!

Scarica l'APP Dice per IOS oppure per Android

Locus festival XVI edizione

LOCUS PREVIEW CON NICK MURPHY fka Chet Faker DJ SET

Cantine Tormaresca, Tenuta Bocca di Lupo – Minervino Murge (BT)

Sabato 11 luglio 2020, apertura ore 20:00

BIGLIETTI su DICE https://link.dice.fm/WIEaJ80rA3