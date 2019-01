La terza edizione della rassegna A Maglie Larghe, nata da un’idea di Alessandra Gaeta, fa tappa a Palo del Colle. Domenica 13 gennaio, alle ore 21, Rigenera a Palo del Colle ospita lo spettacolo Antigone (dream on) del ballerino e coreografo Angelo Petracca: danza contemporanea che traghetta un forte messaggio umano, un invito alla resa, ad allentare la presa, a comprendere i contrasti.

Si prosegue il 20 gennaio sempre alla Cittadella degli Artisti di Molfetta (workshop il 18 e 19 gennaio) con l’incontro con la poliedrica Amalia Franco, attrice, danzatrice e costruttrice di maschere e marionette in cartapesta e termoplastica, che, dopo i due giorni di workshop, porterà sul palco del laboratorio urbano molfettese il suo A Flower is not a flower: una performance intensa, nata dall’immagine di una deformazione del corpo che sale dall’interno. La rappresentazione del desiderio non concesso pienamente, che si gonfia e si sgonfia, che cerca le spezzature e lo strappo per vivere. Un viaggio di trasformazione interiore. Un corpo in tumulto alla ricerca di un equilibrio perfetto che si scontra con la fragilità e la precarietà consunstanziale di un’incertezza costante, fino alla rinuncia, anche solo per un attimo, del proprio personale baricentro.

Distribuiti come appuntamenti fissi durante l’anno, gli appuntamenti di A Maglie Larghe prevedono il coinvolgimento di scuole di danza, teatro, musica, arti visive locali, comunità e associazioni dei paesi dove la rassegna avrà luogo.

Il primo appuntamento si è tenuto a Rigenera a Palo del Colle, luogo che ha visto nascere il progetto e lo sta accompagnando nel suo percorso di crescita; è stata poi la Cittadella degli artisti di Molfetta ad ospitare la seconda data.

Promossa dal collettivo artistico multidisciplinare Factor Hill, che da novembre 2018 a gennaio 2019 riempirà gli spazi del laboratori urbani di Palo del Colle e Molfetta con workshop e spettacoli, A Maglie larghe trae il suo titolo dalle maglie di una rete e dalle maglie larghe spesso usate dai performer durante le prove. Il suo obiettivo è realizzare un network di esigenze, condivisione, comunicazione, propaganda e sostegno agli artisti, così da far circolare le loro creazioni/opere, ma soprattutto offrire alle comunità che la ospitano una visione diversa delle arti performative. Una vera trasmissione del sapere.

Gli artisti coinvolti presenteranno spettacoli provenienti da diversi ambiti artistici: danza contemporanea, hip-hop theatre, teatro di figura e performance incentrate sul rapporto tra natura e uomo. Il tutto a cura di personaggi della scena performativa nazionale come Angelo Petracca, Amalia Franco e Leandro Annese con la Baduclan Dance Company.

Gli stessi ospiti della rassegna guideranno i workshop gratuiti destinati a due allievi per ogni scuola che aderisce al progetto e che, nella terza giornata, quella in cui è previsto lo spettacolo, apriranno le serate portando sul palcoscenico la restituzione del lavoro di studio condotto durante le giornate di workshop. Momenti preziosi per gli artisti e per il pubblico, arricchiti ulteriormente dagli incontri e dai talk di presentazione della rassegna e dei singoli spettacoli.

13 gennaio a Rigenera - Palo del Colle

apertura dello spettacolo a cura dei partecipanti al workshop a seguire ANGELO PETRACCA con lo spettacolo “ANTIGONE” - DANZA CONTEMPORANEA

20 gennaio a Cittadella degli Artisti - Molfetta

apertura dello spettacolo a cura dei partecipanti al workshop a seguire Amalia Franco con lo spettacolo "A FLOWER IS NOT A FLOWER".