Le opere di Guido Corazziari sono costruite secondo un ordine/disordine in cui forme, macchie, colori e sovrapposizioni, trovano ognuno il proprio posto e la loro giusta collocazione.



Artefice di un’estetica del caos dove ambiguità e ambivalenza sono gli elementi costanti del suo percorso da artista digitale. I pennelli si avvicendano al mouse, seguendo un processo creativo che deve molto alla sua formazione di architetto, e che gli consente di progettare i suoi dipinti come fossero architetture di pensieri e idee.

I lavori esposti nelle sezioni di questa prima antologica esprimono la molteplicità di una parabola creativa tutta giocata sull’impatto visivo di tinte al neon e fluo, una festa di colori dove il senso di questo apparente disordine è racchiuso in un formato quadrato che riconduce all’equilibrio, all’ordine e al razionale.



Accade nei rimescolamenti dei Camouflages e nei provocatori chiasmi cromatici di Remix, in cui la realtà si traduce in una dimensione ambigua e confusa. Mentre nelle riflessioni che emergono dalle tele di Religions for Beginners, il mescolamento e l’alterazione dei personaggi generano una mitologia da cartoons prestata a un tema di carattere socio-politico, che certamente si presta a diversi livelli di lettura.



Infine se in Super Selfies realizza una satira del social, in Pop Trash accosta elementi che diventano scarti in un procedimento quasi duchampiano, procedendo a colpi di ready made, ma sempre con l’accattivante ironia che gli appartiene. Un elogio della confusione attraverso cui Corazziari rappresenta l’irrazionale logica della mutevolezza umana, nella sua accezione più creativa.

SABATO 15 DICEMBRE H. 19.00 ALLA GALLERIA 206, VIA DEI MILLE 206 A BARI, INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “ANTOLOGICA 1983-2018 DI GUIDO CORAZZIARI”. Opere su tela e luminose e altro per raccontare trentacinque anni di attività dell’artista, architetto e docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari.

ORARIO: dalle 18.00 alle 21.00, dal Giovedì alla Domenica. Apertura speciale natalizia anche nei giorni 17-18 e 19 Dicembre. Testo di presentazione di Michela Laporta. A cura della 206.