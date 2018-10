Antonello Venditti in concerto al Palaflorio di Bari

Dopo lo straordinario concerto sold out all’Arena di Verona e il doppio sold out al Palalottomatica di Roma del 21 e 22 dicembre, ANTONELLO VENDITTI sarà live anche nel 2019 per celebrare “SOTTO IL SEGNO DEI PESCI”: a grandissima richiesta 7 nuove serate, tutte da vivere e da scoprire, nei più importanti palazzetti italiani per festeggiare i 40 anni di uno degli album più significativi che hanno fatto la storia della musica italiana. Antonello Venditti, accompagnato dalla sua band storica, darà vita a un concerto intergenerazionale, con i brani dell’album “SOTTO IL SEGNO DEI PESCI” inseriti al centro di 45 anni di canzoni.



Le nuove date:

2 marzo Bologna, Unipol Arena

8 marzo Roma, Palalottomatica

16 marzo Napoli, Pala Partenope

22 marzo Torino, Pala Alpitour

29 marzo Assago (Mi), Mediolanum Forum

6 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

13 aprile Bari, Pala Florio



Biglietti in vendita dalle ore 16.00 di martedì 2 ottobre.



Antonello Venditti, a 40 anni dall’uscita del disco, darà vita a un evento straordinario: il musicista porterà per la prima volta live l’intero album, oltre ai suoi più grandi successi, finalmente nella sua città, dove tutto ebbe inizio. Un altro indimenticabile concerto prenatalizio per la gioia dei suoi innumerevoli fans. Un disco che ha segnato una generazione e la storia della musica italiana. Brani che sono entrati nella memoria collettiva di un intero Paese, capolavori che restano miracolosamente sorprendenti e che Venditti proporrà nella loro ancora incredibile attualità.

TicketOne è l'unico rivenditore autorizzato per le prevendite dei biglietti.

RTL 102.5 è media partner del tour

Gallery