Nel Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle Aobo Dai e Shengye Cheng in concerto

Martedì 18 febbraio a partire dalle ore 19:30 presso il Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle secondo appuntamento con la nuova stagione concertistica di Legature al Teatro Rossini.

Aobo Dai nato nel 2003 in Cina è vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui: II premio e premio speciale per la migliore esecuzione della sonata classica del XX Concorso Pianistico Polacco Nazionale a Konin con il patrocinio del Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale, 2018. I premio al Concorso Pianistico Internazionale "Piano Talents" a Milano, Italia, 2018, distinzione nel Concorso Pianistico Internazionale V Podkarpackie a Rzeszów, 2019, II premio al XXII Concorso Internazionale di Musica "Pietro Argento" a Gioia del Colle in Italia, 2019 e premio della critica, V premio al XXI Concorso internazionale di pianoforte di Santa Cecilia a Porto, Portogallo. Shengye Cheng è nato in Cina nel 2001, è stato premiato ai seguenti concorsi: il 4 ° Concorso internazionale di talenti pianistici in Italia, il 3 ° Concorso Internazionale Cesar Franck in Belgio, il 4 ° Concorso Internazionale Città di San Dona di Piave in Italia, il 7 ° Concorso Internazionale di Pianoforte Chopin a Budapest, Ungheria, il 4 ° Concorso Pianistico Carpatico Chopin Internazionale a Rzeszow Polonia, il diciannovesimo concorso internazionale di Santa Cecilia a Porto, in Portogallo, l'undicesimo concorso internazionale per giovani pianisti Arthur Rubinstein a Memoriam a Bydgoszcz, Polonia, il 15 ° Festival nazionale di pianoforte "Chopin's Interpretations of Youth" a Konin, Polonia, il 1 ° Concorso Pianistico Internazionale Amadeus a Lazise, Italia, I premio e premio della critica nel XXII Concorso Internazionale di Musica "Pietro Argento" a Gioia del Colle, Italia.



Al termine del concerto la sinologa dr.ssa Tricia Spada intervisterà in lingua originale cinese i due musicisti.



