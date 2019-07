Venerdì 12 ore 19.00 EVENTO SPECIALE AL MUSEO NICOLAIANO DI BARI – appuntamento con l’APERITIVO CON LA STORIA Un’idea nata grazie alla collaborazione tra PugliArte, l’Accademia della Cittadella Nicolaiana e l’Apulian Cafè.



Si tratta di tuffo nella storia passata per dialogare con personaggi che hanno segnato la storia della nostra città e della nostra civiltà. Un viaggio nel gusto e nella storia tra le sale dello splendido museo Nicolaiano, appena rinnovato, e gestito dall’Accademia della Cittadella Nicolaiana. Con l’aiuto degli attori professionisti della compagnia teatrale “Fatti d’arte” di Bitonto, il 12 luglio alle 19 incontreremo Federico II di Svevia ed il 26 luglio alla stessa ora la donna araba Fatima. Parleremo di storia, di arte e di cibo, assaporando ricette codificate e sapori perduti in grado di raccontare costumi e cultura di specifici popoli ed epoche. Un modo insolito per far conoscere la storia stimolando la curiosità e il palato degli ospiti in un posto di straordinaria bellezza: le mura di Bari vecchia.

Costo: 15 euro



Punto d’incontro: Largo Papa Urbano II c/o museo Nicolaiano



Come PRENOTARE: Inviando una mail a info@pugliarte.it e/o chiamando o mandando un sms o WhatsApp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti, un cognome e un numero di telefono. L’EVENTUALE DISDETTA DEVE ESSERE COMUNICATA ENTRO MASSIMO 24H PRIMA DALL’INIZIO DELL’EVENTO.