Aperity Dog, a Bari un’occasione ricreativa con il proprio cane

Giovedì 7/06/2018 l'Arcimboldo Sprits&Fruit, in collaborazione con il Centro Cinofilo di Bari M.A.P.I.A., organizza presso la sua sede in Via Abbrescia 107/109 l' "Aperity Dog".

Un'occasione ricreativa per i nostri cani, ma anche molto educativa: un cane “educato” è un cane che ci può accompagnare in ogni occasione, godendo appieno di ogni esperienza condivisa col proprio conduttore, senza stress e sempre nel rispetto della sua natura.

Addestratori cinofili qualificati saranno a disposizione per offrire consulenze gratuite a chi ne avesse bisogno e si volesse avvicinare al mondo cinofilo in maniera consapevole.