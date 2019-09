Aperol party

Il color arancio vivace, il gusto unico, la leggerezza alcolica: questi gli elementi distintivi che rendono APEROL un mito!

Il nome dice tutto: Aperol è l'aperitivo perfetto. Il suo inconfondibile gusto dolceamaro e il colore arancio vivace derivano da una ricetta segreta e invariata nel tempo. Un'infusione di arance, erbe e radici, in una combinazione perfettamente bilanciata.



Questa volta l'aperitivo vista mare e, sotto le stelle, profumerà d'arancia, con accattivanti sentori di erbe addolciti da un tocco di vaniglia.

L'appuntamento è per venerdì 13 settembre!



START ore 18:00 per poi arrivare sino a chiusura, dj set Giuseppe Pedota, i cocktail, le nostre terrazze e tantissimo altro faranno da cornice all'aperitivo a tema!