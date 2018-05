Giornata Oasi WWF a Gioia del Colle con apertura gratuita al pubblico delle sue Oasi

Il 20 maggio il WWF apre gratuitamente al pubblico le sue Oasi, mostrando concretamente che difendere la natura del nostro paese è possibile e rappresenta una ricchezza che appartiene a tutti gli italiani in termini di qualità della vita, benessere, salute.

Anche l'OASI WWF di Bosco Romanazzi a Gioia del Colle sarà aperta ai visitatori.

L'appuntamento è per domenica 20 maggio, a partire dalle ore 10.00 presso il parcheggio della chiesetta dell'Annunziata in località Monte Rotondo: sarà presente un gazebo informativo presidiato dai volontari del WWF che forniranno informazioni ai visitatori.

In concomitanza con la giornata delle Oasi il WWF ha lanciato la campagna di raccolta fondi SOS Animali in trappola, attraverso la numerazione solidale 45590 attiva dal 6 al 20 maggio.

Con i fondi raccolti il WWF potrà finanziare la difesa attiva sul territorio dando più strumenti alle sue Guardie volontarie e ai loro “colleghi” ranger in Asia, essi stessi vittime della criminalità organizzata, con attrezzature e tecnologie più sofisticate per monitorare e proteggere tigri e altre specie in pericolo. Il WWF vuole infatti incrementare il numero dei campi antibracconaggio nelle aree “calde” dei crimini di natura in Italia assicurando una sorveglianza capillare, anche con l’aiuto di camera-trap, distruggendo archetti, lacci e altri tipi di trappole, sequestrando armi illegali e altri strumenti di morte, salvando così la vita di migliaia di animali. Il WWF potrà anche proseguire nelle sue azioni legali contro i bracconieri colti in flagrante.

La maratona in difesa degli animali “in trappola” si chiude domenica 20 maggio con la Giornata delle Oasi: visite e attività gratuite in 100 aree protette dal WWF in Italia, evento che quest’anno rinnova la partecipazione delle Riserve dello Stato gestite dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità che verranno anch’esse aperte gratuitamente al pubblico, grazie a “RiservAmica2018”.

Programma della giornata

• Ore 10,00: apertura dell'OASI al pubblico e partenza prima passeggiata guidata

• Ore 12,30: termine delle attività della mattinata

• Ore 15,00: partenza passeggiata guidata nell'Oasi

• Ore 17,00: partenza passeggiata guidata nell'Oasi

• Ore 18,30: fine delle attività

Come raggiungere l’OASI WWF di Bosco Romanazzi

Dalla strada statale 100 (Direzione Bari o Taranto): Imboccare l’uscita Gioia del Colle Est, immettersi sulla provinciale 106 in direzione Putignano, dopo 3Km circa svoltare a destra in direzione Chiesa Dell’Annunziata.

Da Putignano: Percorrere la provinciale 106 in direzione Gioia del Colle, dopo 12Km circa svoltare a sinistra in direzione Chiesa Dell’Annunziata.

Coordinate GPS: 40°49'54.8"N 16°58'48.3"E

Link Google Maps: https://goo.gl/maps/8niNvzmm1yw