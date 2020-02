A Bitetto si apre lo Sportello di Informazione Socio-Sanitaria

Giovedì 13 Febbraio 2020, alle ore 18:30, si inaugura a Bitetto, in piazza Umberto I, lo Sportello di Informazione Socio-Sanitaria per le persone disabili e le loro famiglie.

Lo Sportello nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Il Cigno Bianco - OdV e la società Domos-Domotica Sociale e con il patrocinio della Regione Puglia e del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.

Lo Sportello sarà gestito da Il Cigno Bianco – OdV e andrà a potenziare i servizi di segretariato sociale integrato per le persone disabili. Supporterà disabili e familiari nel disbrigo di pratiche burocratiche e amministrative. Inoltre, con il supporto della Domos-Domotica Sociale, lo Sportello diffonderà, nel territorio di Bitetto, nuove tecnologie domotiche in grado di soddisfare le esigenze di persone con limitate autonomie funzionali.

Presto, Il Cigno Bianco – OdV, Asl di Bari e Ordine degli Psicologi stipuleranno un protocollo d’intesa per l’attivazione di un servizio di sostegno psicologico per le persone con disabilità e le loro famiglie.