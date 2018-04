Apertura ufficiale della Sagra di San Nicola 2018

Secondo un'antica tradizione che affonda le radici nelle cronache della Traslazione delle reliquie di San Nicola da Myra a Bari, Domenica 22 aprile si apre ufficialmente la Sagra di Maggio 2018 con la processione per le strade della Città Vecchia dei resti lignei della Cassetta della Traslazione.

Niceforo, autore di una delle fonti narrative coeve della Traslazione, riassume così l'epilogo dell'impresa dei 62 marinai baresi: "Il santissimo corpo di San Nicola confessore di Gesù Cristo fu dunque portato via dalla città di Myra il 20 aprile; il 9 maggio, di domenica al tramonto, fu traslato a Bari. Correva l'anno dell'incarnazione del Signore 1087, durante la decima indizione".

L'evento commemorativo della partenza da Myra nel suo 931° Anniversario (1087-2018) è organizzato dai Padri Domenicani, custodi della Basilica Pontificia San Nicola, insieme con il Comitato "San Nicola", con le consulenze: artistica del regista Antonio Minelli; grafica di Alessia Carrieri. Il Service è assicurato dalla Ditta Luigi Nardelli di Alberobello (BA). Ai microfoni, conduttrice dell'evento in piazza San Nicola: Anita Gentile.



Gruppi Partecipanti: Pro Loco di Carovigno con il Gruppo Sbandieratori Rione Castello (Brindisi); Gruppo Storico Città di Guglionesi (Campobasso): Associazione Culturale Compagnia d'Arme Stratos di Bari; I Giullari di Davide Rossi da Vacri (Chieti); Compagnia FormeDiTerre-Teatro MuDi (Putignano-Bari-Capurso-Leporano); Militia Sancti Nicolai (Bari); Marinai della Traslazione (Bari).



Itinerario della Processione: Basilica San Nicola - Piazzetta 62 Marinai - Strada Martinez - Traversa Santa Maria - Piazza San Pietro - Strada Santa Teresa delle Donne - Via Pier l’Eremita - Strada Santa Chiara - Strada San Luca - Via delle Crociate - Via Carmine - Strada San Marco - Strada dei Gesuiti - Via Fragigena - Piazza Mercantile - Piazza del Ferrarese - Via Vallisa - Strada San Benedetto - Strada degli Orefici - Piazza Mercantile - Via Palazzo di Città - Largo Urbano II - Piazza San Nicola.

APERTURA UFFICIALE

Domenica 22 Aprile 2018

ore 16.00-20.00



PROGRAMMA



16.00 Piazza del Ferrarese. Raduno dei Gruppi Partecipanti

16.30 Piazza del Ferrarese. Partenza dei Partecipanti per Piazza San Nicola

Piazza San Nicola . Spettacolo dei Giullari di Davide Rossi da Vacri (Chieti)

17.00 Piazza San Nicola. Ingresso dei Gruppi Partecipanti

17.50 Piazza San Nicola. Musica. Trombe. Voci. Suoni di Campane annunciano l'uscita dalla Basilica della Cassetta della Traslazione

18.00 Piazza San Nicola. Inizio della "Processione" con la Cassetta dei resti lignei della Traslazione

1. Stendardo del Comitato "San Nicola"

2. Pro Loco di Carovigno con il Gruppo Sbandieratori Rione Castello (Brindisi)

3. Gruppo Storico Città di Guglionesi (Campobasso)

4. Compagnia d'Arme Stratos (Bari)

5. I Giullari di Davide Rossi da Vacri (Chieti)

6. Compagnia FormeDiTerre-Teatro MuDi (Putignano-Bari-Capurso-Leporano)

7. Militia Sancti Nicolai (Bari)

8. Figuranti di San Nicola (Bari)

9. Ministranti e Clero

10. Cassetta dei resti lignei portata dai "Marinai della Traslazione" (Bari)

11. Popolo

19.30 Piazza San Nicola. Arrivo della "Processione"

Breve esibizione dei Gruppi Partecipanti

Rievocazione della partenza da Myra delle reliquie di San Nicola eseguita dalla Compagnia FormeDiTerre-Teatro MuDi, diretta dal regista Antonio Minelli. Costumi di Vize Ruffo

20.00 Piazza San Nicola. Musica. Voci. Trombe. Suoni di Campane accompagnano il rientro in Basilica della Cassetta dei resti lignei della Traslazione

