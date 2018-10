Aperture straordinarie serali previste dal Castello Svevo di Bari in occassione della festa di Halloween e di Ognissanti

Il Castello Svevo di Bari annuncia le date delle ultime due serate di apertura straordinaria al pubblico, nell’ambito del piano di valorizzazione dei luoghi della cultura statali per l’anno 2018. Mercoledì 31 Ottobre e Giovedì 1 Novembre 2018, il Castello prolungherà eccezionalmente il consueto orario di apertura al pubblico di tre ore, dalle ore 19.30 alle 22.30, prevedendo la chiusura della biglietteria e l’ultimo ingresso alle ore 21.30. Mercoledì 31 ottobre la serata di Halloween sarà dedicata ai più piccoli, con l’attività del “Truccabimbi mostruoso” alle ore 20.00, e uno spettacolo di burattini su “Le paure di Pulcinella” alle ore 20.40. Al termine dello spettacolo, sarà possibile visitare la mostra “Altre Stanze – Anni ’50 e ’60” nella Sala Federico II, guidati dal personale MiBAC.

Per partecipare alle attività ludiche del 31 ottobre è necessaria la prenotazione al tel. 080/5754201.

Giovedì 1 novembre alle ore 20.00, dopo un light drink di benvenuto, nel cortile centrale del Castello si potrà assistere al concerto “Piano solo” di Kekko Fornarelli, eclettico pianista e compositore barese. Questo evento è organizzato nell'ambito dell’anno di esordio della Bari Music Week, che nasce come strumento culturale capace di creare relazioni e sviluppo, con una settimana di panel, mostre, concerti, live set e DJ set nazionali ed internazionali. Durante le aperture straordinarie serali, il biglietto di ingresso al Castello ha costo ordinario, secondo il tariffario vigente; la partecipazione alle suddette attività è gratuita.

CASTELLO SVEVO DI BARI Piazza Federico II di Svevia 70122 BARI Tel. 080/5754201 (Portineria) 080/5754208 (Uff. Direzione)

E-mail: pm-pug.castellosvevo@beniculturali.it

Facebook: www.facebook.com/ilcastellosvevodibari

Orario di apertura straordinaria serale: Dalle 19.30 alle 22.30 (chiusura biglietteria ed ultimo ingresso ore 21.30)

Costo del biglietto di ingresso: Intero € 9,00; previste riduzioni per under25, over65 e famiglie; gratuità garantite come per legge