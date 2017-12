Natale al Teatro Abeliano con "Arabesk"

Al Teatro Abeliano con tutta la famiglia!

"Pierino e il lupo" e "L'apprendista stregone" sono le due favole sotto il titolo "Arabesk" che il teatro Abeliano propone alle famiglie per un Natale "favoloso", dal 21 al 30 dicembre (escluso il 24) alle 18.00.



PREZZO SPECIALE NATALE

Soli 6 euro per adulti e bambini!

Ridottissimo 3 euro per i residenti del quartiere Japigia ❆



ARABESK

(da 5 anni)

regia Vito Signorile

con Lucia Zotti, Enzo Vacca, Monica Contini, Benedetta Lusito, Giacomo Dimase, Marco Altini, Martina Campanozzi



Il filo conduttore dello spettacolo è la musica, usata in chiave più didattica nella prima parte, sulle note del Pierino e il lupo, in maniera più libera e fantastica nella seconda, basata sulle melodie de L’Apprendista stregone di Dukas.



La storia di Pierino e il Lupo, scritta da Sergej Prokofjev nel 1936, può essere considerata una vera e propria “fiaba musicale”: la musica commenta ogni scena illustrando il carattere, i sentimenti, e descrivendo le azioni di ciascun personaggio. La particolarità di questa Favola musicale è che ad ogni personaggio è associato uno strumento musicale. Questo consente ai bambini di riconoscere i vari strumenti utilizzati e i relativi suoni.L’apprendista stregone è una ballata composta nel 1797 da Wolfgang Goethe.

Cento anni più tardi la ballata fu adattata in un componimento sinfonico di dieci minuti dal compositore francese Paul Dukas. Un successo immediato per le sue brillanti colorazioni musicali, l’eccellente ritmica e la meravigliosa e vivace “marcia dei manici di scopa”, lo scherzo musicale che è diventato il più famoso e inossidabile componimento di Dukas. Questa seconda fiaba si sviluppa in un’atmosfera più magica, e racconta le peripezie di un apprendista stregone incapace di sfruttare a suo vantaggio le formule magiche trovate nel libro del Gran Maestro, in quel momento assente. Non esiste qui un rigido legame strumento-personaggio, bensì un altrettanto evidente legame dei vari momenti musicali allo sviluppo della trama, che è sottolineata da una precisa progressione di dinamismo e intensità del suono.





Info:

Teatro Abeliano | via Padre Massimiliano Kolbe 3, Bari

080 542 76 78

botteghino@teatroabeliano. com

www.teatridibari.it