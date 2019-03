Arctic Monkeys in Loop Festival al Cineporto di Bari

Sarà dedicato agli Arctic Monkeys il secondo appuntamento del Loop Festival, in programma martedì 12 marzo alle ore 21.00 al Cineporto di Bari (ingresso gratuito, www.loopfestival.it) . Ad attraversare questa esperienza musicale fuori dall'ordinario ci saranno il direttore artistico Michele Casella e il giornalista Luca Pacilio, direttore de GliSpietati.it e autore dell'imprescindibile volume "Il videoclip nell'era di YouTube" (Bietti Editore, 2014), una vera bibbia sull'evoluzione di questa particolare arte. Partendo dal loro primo singolo "I Bet You Look Good on the Dancefloor" e passando attraverso l'esplosione su MySpace, la carriera degli Arctic Monkeys verrà narrata attraverso la loro musica ed i loro video, facendo da fulcro per un'analisi della nuova ondata del rock inglese.