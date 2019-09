In Fiera del Levante torna l'area bimbi, con l'animazione e una ruota panoramica

Dopo il successo ottenuto nello spazio 121 durante la Campionaria Generale Internazionale dello scorso anno, l’area bimbi è tornata nell’83^ edizione in una veste completamente rinnovata, nel più ampio prato verde dell’area 168. Tantissime le attrazioni dedicate ai più piccoli, che possono così trascorrere in Fiera del Levante ore leggere e divertenti.

All’animazione a cura di personale qualificato che già nel 2018 aveva organizzato balli di gruppo, parate in maschera e giochi a tema, riproposti quest’anno con tante apprezzate sorprese, si sono aggiunte alcune giostre da luna park, tra le quali un simulatore e una ruota panoramica alta circa 25 metri e bardata di luci a LED che, al calare della sera, regalano ai piccoli e ai grandi visitatori della Campionaria uno spettacolare spettacolo luminoso.

Fino a domenica, nell’area bimbi del quartiere fieristico sarà a disposizione dei visitatori anche BiblioHUB, una biblioteca mobile su ruote progettata come uno “scrigno” che si apre e si espande negli spazi urbani per entrare letteralmente nel territorio, anche nelle aree più marginali e periferiche. Questa realtà, fortemente voluta in Fiera del Levante dalla Regione Puglia, è stata progettata da Alterstudio Partners per AIB – Associazione Italiana Biblioteche nell’ambito dell’iniziativa Periferie in Azione.

Alle famiglie è dedicato anche “Mi Specchio – Photobooth”, un vero e proprio specchio magico con touch-screen interattivo davanti al quale ogni giorno, dalle 18 alle 21, i visitatori potranno mettersi in posa e ottenere un ricordo originale della propria visita della Campionaria. Quest’ultima attrazione è posizionata di fronte all’area 168, nell’area 114/B, nei pressi dello studio di Radio in Fiera.