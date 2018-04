"Area Open Project" in concerto al Teatro Forma per la rassegna "Nel Gioco del Jazz"

Dopo la chiusura della IX^ Rassegna “Ecotopia” dell’Associazione musicale “Nel Gioco del Jazz”, venerdì 27 aprile alle 21,00, al Teatro Forma a Bari, prosegue l’attività dell’Associazione con un concerto fuori rassegna con uno dei gruppi musicali più popolari degli anni ’70: gli Area. Un tuffo nel passato con la nota band italiana composta da Patrizio Fariselli, piano e tastiere, Claudia Tellini, voce, Marco Micheli, basso elettrico, Walter Poli, batteria.

Gli Area, International Popular Group, sono attivi dal 1972. L’obiettivo dichiarato da allora è il superamento dell’individualismo artistico per creare una musica totale, di fusione e internazionalità senza confini. Per raggiungere questo scopo gli Area hanno creato un’originale fusione di differenti generi musicali, dal rock progressivo più aperto alle influenze del free jazz, alla musica elettronica, dalla musica etnica alla sperimentazione, con costanti riferimenti all’impegno politico. La loro esperienza d’avanguardia ha significato molto per la musica del secondo Novecento.

Oggi, Area Open Project, è la prosecuzione dell’esperienza del Reunion Tour, incominciato nel 2010 e conclusosi nell’estate 2014 e che ha annoverato numerosi concerti in tutta Italia, Europa, Usa, e Giappone. Open Project significa più spazio alla creatività, all’esecuzione di nuovi brani e alla frequentazione di un repertorio insolito, ma non per questo meno esaltante, come i brani del mitico album ‘Chernobyl 7991’.

Si apre quindi una nuova fase creativa per gli Area, un’evoluzione rispetto all’esperienza degli ultimi anni, sempre in linea e coerente con la propria identità musicale di laboratorio artistico e umano, culturale e politico.

Costo biglietto unico 25,00 euro

Particolarmente vantaggiose le riduzioni a favore degli studenti per i quali sono a disposizione 22 posti a 10,00 euro.

Il prossimo appuntamento è per lunedì 30 aprile a Castel del Monte ad Andria (BAT). Nell’ambito di Unesco in musica, l’Associazione “Nel Gioco del Jazz”, scelta come unica rappresentante per la Puglia, terrà un concerto gratuito con il ‘Roberto Ottaviano Quartet’ composto, oltre che dal noto sassofonista, da Alexander Hawkins, piano, Stefano Senni, basso e Zeno De Rossi, batteria. Ospite della serata Marco Colonna, clarinetti.

Per informazioni su tutti gli eventi dell’Associazione “Nel Gioco del Jazz” è possibile scaricare l’app dal sito ufficiale, www.nelgiocodeljazz.it, Google Store, Facebook e da tutti i dispositivi tablet, smartphone e iphone.

Biglietti e abbonamenti in vendita presso CENTRO MUSICA – C.so Vitt. Emanuele 165 – Bari - tel. 0805211777, oppure chiamando l’Associazione Nel Gioco del Jazz al 3389031130, o inviando una mail a info@nelgiocodeljazz.it – Fb