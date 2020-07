Riparte la XXI stagione dell'Arena 4 Palme con ''8 ½'' di Fellini e ''Il sindaco del Rione Sanità'' di Mario Martone

Da oltre vent'anni nel cuore degli appassionati baresi di cinema. È dal 1998 (anno della sua riapertura), infatti, che l'Arena 4 Palme è situata all'interno del Multicinema Galleria di Bari, e rappresenta il luogo in cui respirare tutto l'incanto del cinema estivo. Quest’anno, complice l’emergenza sanitaria, il cartellone parte in ritardo di un mese ma si preannuncia comunque ricco di novità e di sorprese. A cominciare da «8 ½» (1963) in versione restaurata, tra i massimi capolavori di Federico Fellini: sarà il film con cui simbolicamente riaprirà mercoledì 15 luglio, alle 21, l’Arena, dotata di proiettore digitale 2K. Il film, viste le numerose richieste (e il distanziamento sociale che sarà fatto rispettare in sala, comprese tutte le norme anti Covid previste) sarà proiettato anche in sala 1, con inizio alle 21,05.

Da giovedì 16 luglio, poi, si prosegue con il resto della programmazione filmica (spettacolo unico sempre alle 21): 31 titoli, selezionati dal responsabile ed esercente Francesco Santalucia, sino a domenica 6 settembre. Giovedì 16 toccherà a «Il sindaco del Rione Sanità» di Mario Martone. Tra le prime visioni cinematografiche, “I miserabili” di Ladj Ly (Premio della Giuria a Cannes e tanti altri riconoscimenti), “Favolacce” dei fratelli D'Innocenzo (Premio per la miglior sceneggiatura a Berlino) e Matthias & Maxime, l’ultimo film di Xavier Dolan. È praticamente un'anteprima ”Volevo nascondermi”, il film di Giorgio Diritti con Elio Germano, che ha trionfato a Berlino: era appena arrivato in sala al Galleria ai primi di marzo, con una programmazione poi interrotta dal lockdown. Tra le chicche, il “final cut” di «Apocalypse Now» (1979): “la versione perfetta” del capolavoro, secondo Francis Ford Coppola. Film restaurato in 2k, con una introduzione di qualche minuto dello stesso regista.

L'orario giornaliero degli spettacoli sarà quello solito delle 21, con il prezzo del biglietto unico a 5 euro. Non sarà possibile prenotare il posto a sedere dalla piattaforma web (per le questioni legate al distanziamento), ma sarà attivata la vendita diretta on line e in cassa. Apertura casse: tutti i giorni dalle 19.45 alle 21.15. In caso di maltempo o sold out in Arena, sarà a disposizione la sala 1 all’interno del Galleria.

Infotel: 080.521.45.63. Info su www.multicinemagalleria.it o sulla pagina Facebook ufficiale Multicinema Galleria.