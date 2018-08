"Aria di Masseria" a Masseria Montepaolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ad accogliere turisti, famiglie e amanti della natura, la Sig.ra Ninì Bassi, proprietaria di Masseria Montepaolo, che accompagnerà i visitatori a conoscere la storica dimora immersa nelle campagne di Conversano. Una degustazione di piatti tipici a chilometro zero e musica dal vivo a bordo piscina concluderanno l’esperienza presso Montepaolo. Programma attività 1 settembre Ore 18:00 / 19:30 Accoglienza da parte della proprietaria Niny Bassi e descrizione della Dimora storica, laboratorio con preparazione di friselle e focaccia di grano arso; visita alla Torre del Brigante attraversando il boschetto di macchia mediterranea protetto dal WWF; rientro in masseria e visita alla Chiesetta rupestre, probabile eremo di S. Antonio da Padova. € 4,00 a persona, adulti e bambini dai 3 anni in su Ore 19:45 Degustazione dei prodotti oggetto del laboratorio gastronomico: friselle condite con pomodorini bio del nostro orto e focaccia di grano arso (sono inclusi acqua, succo di frutta e vino Montepaolo). € 6,00 a persona, adulti e bambini dai 4 anni in su Costo complessivo € 10,00 Prenotazione obbligatoria entro il 30 agosto 2018 Evento a numero chiuso, accetteremo prenotazioni sino al raggiungimento del numero previsto. Non vi è accessibilità ai disabili per il percorso naturalistico e culturale Animali non ammessi Abbigliamento Comodo Per maggiori informazioni https://www.montepaolo.it/aria-di-masseria-a-montepaolo/ - Pagina Facebook: https://www.facebook.com/events/948500608677152/ MONTEPAOLO Dimora di Charme Viale Montepaolo, 70014 Conversano (BA) +39 080 4955087 | +39 335 1331586 | +39 080 9692189 - info@montepaolo.it - https://www.montepaolo.it