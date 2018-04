La Vitruvians Performing Arts porta in scena al Teatro Palazzo un nuovo spettacolo dal titolo “Around Shakespeare”

La Vitruvians Performing Arts porta in scena il 15 aprile al Teatro Palazzo di Bari un nuovo spettacolo inedito dal titolo “Around Shakespeare”, regia di Francesco Zeffiri e Giusy Salomone, che esplora le grandi opere di William Shakespeare nella loro contemporaneità e nell'universalità dei temi.

Ormai all’ottavo anno di attività, la Vitruvians Performing Arts ha riscosso grande successo nel 2017 con diverse produzioni, tra cui il musical “Tutto quello che”, e il grande Festival delle arti di strada del Comune di Bari “ViandARTE”, con più di 30 performance e un pubblico di oltre 5000 persone.

“Around Shakespeare” è un esercizio di stile, una prova da sforzo, uno spettacolo delirante che mette in luce la potenza del messaggio shakespeariano in un impianto contemporaneo con luci neon e suoni elettronici. In scena scorrono sei estratti tra le più celebri opere di Shakespeare, ciascuna adattata con uno stile e una tecnica propri, “Macbeth”, “La Tempesta”, “Le allegre comari di Windsor”, “Romeo e Giulietta”, “Amleto” e “Sogno di una notte di mezza estate”.

La scelta di lavorare sulle opere del grande drammaturgo inglese deriva da un lavoro di ricerca di quasi due anni. L'intento era di cogliere lo sguardo dell'autoresottostante la trama delle opere più celebri. Ne è derivata una messa in scena omogenea benché modulare nella sua composizione, una riflessione sulla natura umana e sull'istinto più antico di sopravvivenza, sopraffazione e violenza. Sono temi complessi ma molto attuali in un mondo che è ancora tormentato da guerra e violenza tra esseri umani, dove i temi del diverso e dell'immigrazione sono di quotidiano dibattito, tra lo stupore verso gli atteggiamenti di chiusura e la ricerca di una soluzione sostenibile.

Lo spettacolo è adatto a un largo pubblico, sia giovane che adulto, offrendo diversi livelli di lettura e approfondimento. Disseminato di simboli e richiami, permette anche allo spettatore più esigente continui stimoli e curiosità per mantenere vivo l'interesse e stimolare la riflessione.