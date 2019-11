A Bari l'arriccia polpi più grande del mondo, il Fortino Sant'Antonio si trasformerà in una 'selfie zone'

L'arriccia polpi più grande del mondo in mosta alla terrazza del Fortino: è una delle oper visibili nella mostra d'arte contemporanea 'Selfie zone', realizzata dall'artista barese Vittoria Traversa. Il Fortino Sant'Antonio si trasformerà in un contenitore espositivo e in un'area selrie per 'bloccare' con una foto l'immagine della nostra tradizione e del nostro territorio.

L'inaugurazione (ingresso gratuito) si terrà il prossimo 23 novembre alle 20.30 e sarà accompagnata da video proiezioni, musica live e degustazione di prodotti tipici