'Arrivano gli zampognari'

Concerto itinerante per zampogna e ciaramella. Un suonatore di zampogna e uno di ciaramella, in costume tradizionale accoglieranno con i loro vibranti suoni e sosteranno con i convenuti alla Novena, all'interno di alcune chiese cittadine che osservano la liturgia nella magica atmosfera evocativa dell’alba.



Con il patrocinio del Comune di Bari, l’evento avrà luogo, secondo il calendario riportato, presso le chiese opportunamente scelte per la dislocazione territoriale omogenea nei diversi quartieri cittadini



Zampognari: Nino Blasi, Alessandro Blasi