Giovedì 27 giugno (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) « Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Arrivederci professore», diretto da Wayne Roberts, con protagonista Johhny Depp. È una commedia drammatica in cui il cinquantenne Richard, professore di letteratura inglese in un college, scopre di avere un cancro ai polmoni in stato avanzato, con sei mesi o poco più ancora da vivere. Decide così di andare oltre i limiti che si è sempre imposto.