“Art gallery”: colore e creatività al centro commerciale Mongolfiera Andria

A novembre, un’esplosione di colori in galleria con laboratori creativi, contest, esposizioni, ‘attacchi d’arte’ e tanto altro. Dal 5 novembre 2018, il Centro Commerciale Mongolfiera di Andria, si trasforma in uno spazio libero per l’arte e la creatività: una vera e propria “Art gallery” con un progetto inedito che colorerà di creatività la galleria. Il progetto, realizzato dal Centro Commerciale anche questa volta con il patrocinio della Città di Andria, che conferma la consolidata collaborazione delle due parti, è dedicato soprattutto ai teenagers, ma aperto a chiunque abbia sensibilità per l’arte ed il bello, e prevede la creazione di una vera e propria “Warhol zone”: uno spazio in cui l’arte contemporanea sarà realizzata in tempo reale dai ragazzi delle scuole medie e superiori del territorio in un percorso che unisce didattica e creatività. Per due settimane all’interno della galleria commerciale l’importante coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie e superiori del territorio che saranno guidati da uno street artist, con esperienza in laboratori didattici, per unire una parte teorica a una componente pratica con un ambizioso obiettivo: la creazione, ogni giorno, di una nuova opera d’arte collettiva ispirata al mondo dei graffiti e della street art (una tela di grandi dimensioni che sarà realizzata con le tecniche e lo spirito delle grandi opere di artisti come Banksy, Shepard Fairey, JR o Blu). Le opere realizzate saranno esposte di giorno in giorno in uno spazio del Centro Commerciale, andando ad arricchire e a colorare la galleria proprio come una vera galleria d’arte in costante espansione, fruibile a tutti anche nei mesi successivi all’evento. Le tele saranno al centro di un doppio contest: una giuria tecnica sceglierà, tra le 12 tele realizzate in galleria, l’opera più originale e meritevole che sarà premiata con una tavola digitale destinata alla classe degli autori; mentre il pubblico avrà tempo fino al 2 dicembre per votare – su un totem digitale - la sua opera preferita che sarà premiata con una targa. Dopo il primo mese di attività, le opere saranno esposte negli spazi del Centro in maniera permanente. Una simpatica iniziativa di guerrilla in galleria, infine, strapperà un sorriso ai visitatori che potranno scovare, in una sorta di caccia all’attacco d’arte, macchie di colore e creazioni in perfetto stile “street art” che saranno diffuse lungo tutto il Centro Commerciale.