Arriva l’Art Nouveau Week, gli itinerari alla scoperta dello stile Liberty a Bari

Dall’8 al 14 luglio 2019 Italia Liberty organizza una grande manifestazione dal respiro internazionale, l’Art Nouveau Week: un evento che interesserà molteplici città italiane e per una settimana le animerà con visite, mostre, spettacoli e conferenze rigorosamente a tema Liberty.

La settimana toccherà anche la Puglia, ed il suo capoluogo in particolare.



EIEAD, in collaborazione con Italia Liberty, dà appuntamento a tutti coloro interessati a conoscere meglio la storia architettonica ed economica della città di Bari, nei primi decenni del XX secolo, grazie agli itinerari che attraverseranno i quartieri Umbertino, Madonnella, Murat, renderanno omaggio ad alcune opere dei Fratelli Prayer, illustreranno i maggiori edifici pubblici di quell'epoca.



Grazie a guide turistiche specializzate ed a testimonials di eccezione, si potranno apprezzare siti, opere, ambienti, storie che hanno determinato la nascita di una città che riesce a coniugare la sua identità levantina e cosmopolita, l'aspirazione europea, la vocazione mediterranea.



Da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio (per gruppi di almeno 15 persone), due itinerari ogni giorno partiranno dal piazzale laterale al Teatro Petruzzelli (Via Alberto Sordi) e da Palazzo di Città (C. So V. Emanuele).



L’Art Nouveau Week mira a far conoscere il più possibile questo movimento artistico e le sue varie sfaccettature… a cominciare dalle date della manifestazione stessa!

Nel periodo tra l’8 e il 14 luglio infatti si celebrano l’anniversario della nascita di Giuseppe Sommaruga, personalità di spicco nell’ambito del Liberty italiano e di Gustav Klimt, tra i padri della Secessione Viennese.



Oltre a Bari vi sono percorsi Liberty anche a Taranto e Lecce.



Richiedi maggiori dettagli e prenota qui:

M. +39 346 7279906

eieadinstitute@gmail.com



EIEAD, European Institute for Eurasian Dialogue, é un istituto di relazioni internazionali, che si pone l’obiettivo di rafforzare il legame con il Levante e la regione-ponte tra i due continenti, con attività e progetti in ambito geo-politico, culturale, di cooperazione industriale a livello settoriale. Da un osservatorio privilegiato quale la Puglia, EIEAD é strumento di valorizzazione e divulgazione della storia e delle esperienze comuni, come di conoscenza ed apprezzamento di diverse culture e forme di espressione.

Il Liberty e le sue varie sfaccettature, hanno fortemente interessato l’Italia, il Mediterraneo orientale ed il Medio Oriente, ben rappresentando il cosmopolitismo che ha caratterizzato per millenni questa macro-regione.



Nel prossimo autunno inoltre, in collaborazione con Levantine Heritage Foundation, EIEAD terrà in Puglia il primo evento dedicato alle Comunità Levantine nel Mediterraneo orientale ed al ruolo di questa terra nella rete di relazioni commerciali, sociali e culturali trasversali tra le città portuali della macro-regione.