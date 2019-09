Arte a Santa Teresa dei Maschi: arriva a Bari la mostra del premio Notti sacre

L'arte diventa un'opportunità per mostrare al pubblico gli angoli nascosti di Bari Vecchia.



Sabato 21 settembre, alle ore 19.30 è tempo di inaugurare una nuova mostra, un nuovo appuntamento con l'Arte, a Santa Teresa dei Maschi, (Str. Santa Teresa dei Maschi, 26), chiesa del 1600, un tesoro da scoprire grazie a Bibart.

L'ingresso è GRATUITO.



GLI ORARI DELLA MOSTRA



Sabato 21 settembre l'inaugurazione è alle ore 19.30. Alle 22.00 ci sposteremo sul piazzale della Cattedrale per vedere la performance di videoart MEDITERRANEO.



La mostra sarà aperta fino al 29 settembre dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00.



IL TEMA DELLA VI EDIZIONE DEL PREMIO



Dopo Cerignola arriva a Bari la mostra d'Arte del Premio "Notti Sacre d'Arte".



Tema di questa sesta edizione è - Mediterraneo, frontiera di pace - punto di incontro tra nazioni e generazioni nel solco della Storia e della Cultura, una sintesi rappresentata dalla mostra del Premio Internazionale di Pittura Notti Sacre d’Arte con cui verrà aperta la rassegna grazie ad artisti provenienti anche dal Messico e dall’Ucraina che espongono le loro opere per essere Popolo d’Arte.



Da anni Notti Sacre d'Arte punta a valorizzare artisti, compositori storici e contemporanei oltre che a dare spazio a giovani artisti del territorio attraverso l’interpretazione di pittori, scultori, musicisti, videomakers, attori, scrittori e pensatori.





Per info:

e-mail federicoiieventi.cinziadc@gmail.com

tel. 3332908657