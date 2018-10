Arte e gioco al museo di Rutigliano

Dalla preziosa collaborazione di Palazzo Settanni con la Fumetteria Undermine Rutigliano nasce una nuova ed entusiasmante iniziativa: ARTE E GIOCO AL MUSEO.

Un evento ludico che prenderà vita nelle sale affrescate del Museo MuDiAS e che si rivolge ad un ampio pubblico, senza limiti di età.

Andare al museo non è mai stato così divertente: città medievali da ricostruire, misteri a Palazzo da svelare, meraviglie da scoprire e una terra da conquistare.

Si tratta di un momento speciale di condivisione e di incontro che regalerà a tutti i partecipanti nuove amicizie, conoscenze e tanto divertimento.



Il primo appuntamento è per DOMENICA 11 NOVEMBRE dalle 10.30 alle 12.30.

Per questa esclusiva giornata si proporranno 4 avvincenti giochi:

- CARCASSONNE

Mura, strade e campi: sono le icone rappresentate sui tasselli di Carcassonne, il gioco da tavolo che trae ispirazione dall’omonimo borgo del sud della Francia, nella regione della Linguadoca-Rossiglione. In passato fu terra di conquista, oggi anche scenario mozzafiato per il mondo cinematografico. Le sue mura sono state un’ottima location per le storie di Robin Hood e D’Artagnan. Tutto questo perché Carcassonne, con la sua doppia cinta di mura e le sue 53 torri, presenta il profilo della più classica città medievale.

In questo gioco c’è sfida, interazione e cooperazione: è ideale per gli adulti ma anche per i più piccoli.



- 7 WONDERS

Tre le epoche, sette le meraviglie del mondo, tanta la voglia di ridare eterna gloria alle antiche civiltà.

7 Wonders è un gioco coinvolgente che lascia poco spazio alla fortuna e che richiede la messa in campo di efficaci strategie per perseguire un unico scopo, quello di far risplendere la propria città costruendo una meraviglia.

I Giardini pensili di Babilonia, il Colosso di Rodi, il Mausoleo di Alicarnasso, il Tempio di Artemide ad Efeso, il Faro di Alessandria in Egitto, la statua di Zeus ad Olimpia, la Piramide di Cheope a Giza: questi i capolavori d’arte e di architettura che bramano di riappropriarsi della loro grandiosità.



- MISTERO A PALAZZO

“Mistero a Palazzo” è un gioco molto avvincente che trasformerà i partecipanti in veri e propri detective. Indizio dopo indizio, le indagini porteranno a svelare l’enigma che si cela tra le righe di una lettera anonima rinvenuta per caso in una delle stanze dell’antica dimora Settanni.

È un’insolita occasione di svago e di divertimento in cui giocando si conosceranno gli aneddoti, le storie e alcuni personaggi illustri del territorio di Rutigliano.

Un grande spirito d’osservazione e abilità logico-deduttive saranno le armi vincenti per battere gli avversari e svelare il mistero con successo!



- DIXIT

“Dixit” non conosce confini e piace a grandi e a piccini. È un gioco semplice che unisce i partecipanti e ne alimenta l’immaginazione, l’intuito e, perché no, anche il senso dell’umorismo. Lo scopo, infatti, non è vincere ma divertirsi insieme.

Illustrazioni bellissime sono le protagoniste di 84 carte che, giocando, porteranno ad una vera propria esplosione di fantasia.



Ingresso : € 5,00 a partecipante.

Info e prenotazioni 0804761848 – palazzosettanni@gmail.com



