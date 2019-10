L'Artemis Quartett in concerto al Teatro Petruzzelli di Bari

Domenica 6 ottobre alle 19.00 al Petruzzelli c'è l'Artemis Quartett, in formazione rinnovata, composto da Vineta Sareika (violino), Suyoen Kim (violino), Gregor Sigl (viola) e Harriet Krugh (violoncello). In programma il Quartetto per archi n. 12, in do minore, D. 703 "Quartettsatz" di Franz Schubert, il Quartetto per archi n. 6, in Re maggiore, SZ. 114 di Béla Bartók e il Quartetto per archi n. 15, in Sol maggiore, op. 161, D 887 di Franz Schubert.

Info http://www.fondazionepetruzzelli.it