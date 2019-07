Nel Museo di Santa Scolastica il 2° appuntamento della stagione 2019 di 'Arti in Libertà: Dalla Folla Lontana'

Il 6 luglio andrà in scena nel prestigioso Museo di Santa Scolastica il 2° appuntamento della stagione 2019 di Arti in Libertà: Dalla Folla Lontana.



Arti in Libertà è un progetto di innovazione culturale per la realizzazione di performance artistiche multidisciplinari in luoghi straordinari del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale.



Il progetto mira a:

- promuovere artisti del territorio;

- valorizzare i luoghi della nostra terra;

- aumentare l’offerta ed il pubblico dello scenario culturale locale.



2 appuntamenti:

- ore 17:00 ;

- ore 20:00 .



Sei arti realizzeranno una performance itinerante, frutto del lavoro della nostra residenza artistica, all'interno del vecchio monastero.

Più dettagli e contenuti al link dell'evento.



https://www.facebook.com/ events/324598531804467/?ti=cl

Informazioni:



- ingresso con ticket acquistabile da Eventbrite. Il ticket dà la possibilità di usufruire della visita del Museo e della performance di Arti in Libertà;

- Sii puntuale nel rispetto di tutto il pubblico.