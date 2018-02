L'11 febbraio 1968, il beato Paolo VI promulgava la Costituzione Apostolica "Basilicae Nicolaitanae" con la quale elevava la Basilica San Nicola alla dignità di Ba¬silica Pontificia. I Padri Domenicani, custodi dal 1951 del Tempio nicolaiano, desiderano celebrare questo evento giubilare dando rilievo all'importanza che la Basilica ha acquisito in questi cinquant'anni (1968-2018) non solo per l'intera città di Bari, ma per il mondo intero.

Il culto nicolaiano abbraccia diversi settori, dal dialogo ecumenico alla promozione della giustizia, dall'incontro con il mondo del sociale a quello culturale. Tra le varie forme di predicazione tipica dei Domenicani della Basilica, vi è senz'altro quella del dialogo-incontro con il mondo delle arti.

Con l'intento di dare una maggiore attenzione alla dimensione propriamente spirituale del patrocinio del Beato Angelico, proclamato nel 1982 da papa Giovanni Paolo II patrono universale degli artisti, la manifestazione "Artisti a San Nicola 2018", come già nelle precedenti edizioni, vuole essere di incoraggiante auspicio a continuare in questo "intendersi" tra fede e arte, perché la fede - ha asserito Benedetto XVI - "non toglie nulla al vostro genio, alla vostra arte, anzi li esalta e li nutre”. Da qui l'invito di Papa Francesco "a far brillare la bellezza soprattutto dove l’oscurità o il grigiore domina la quotidianità".

Un nutrito gruppo di artisti, sabato 24 febbraio, alle ore 19.00, offrirà gratuitamente la prestazione nel corso di un "happening" condotto da Antonio STORNAIOLO, attore e presentatore televisivo, e da Maria Rita MINOIA, speaker di Radio Selene, con la direzione del regista e attore Antonio MINELLI. Si esibiranno, in un'atmosfera di gioiosa distensione: Elisa BARUCCHIERI (Danza); Roberto OTTAVIANO (Musica); Antonio PALUMBO (Cinema); Fabio SALVATORE (Narrativa); Leonardo LAMACCHIA (Canto); Dora LAERA (Poesia); Silvia MASTRANGELO (Teatro-Danza);Teodoro UGONE (Poesia); Mario TESTINI (Musica): Maria Anna MISURIELLO (Canto); il CORO della Basilica Pontificia San Nicola; Carlo FUSCA (Pittura); Giuseppe CARONE (Canto) e Mariagrazia CONTINISIO (Danza); Vito GUERRA (Arte di Strada); consulenza grafica di Alessia CARRIERI; service della ditta Luigi NARDELLI di Alberobello. Un'ora e mezza di grande spettacolo di musica, canto, danza, poesia, letteratura, assicurata dalla qualità degli artisti e dalla passione per la bellezza dell'arte.

I DOMENICANI DELLA BASILICA PONTIFICIA SAN NICOLA IN DIALOGO CON L'ARTE. Basilica San Nicola. Sabato 24 febbraio 2018, ore 19.00: omaggio al Beato Angelico. Beato Angelico (1387 - 1455), pittore e frate domenicano. Tra i più importanti e affascinanti protagonisti del primo rinascimento fiorentino, nel 1982 stato proclamato da Giovanni Paolo II patrono universale degli artisti.