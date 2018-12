Artisti di strada e musica a Natale e Santo Stefano nel Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte

Ancora sei giorni di appuntamenti per il Villaggio di Babbo Natale di Castellana Grotte (Ba), che da venerdì 21 a mercoledì 26 dicembre proporrà numerosi eventi a completare le attrazioni natalizie che dall’inizio del mese hanno trovato casa presso la villa comunale “Tacconi”. Tanti sono i visitatori curiosi di scoprire la Casetta che ospita Babbo Natale e le altre proposte che fino ad ora hanno visitato il villaggio e tanti quelli che potranno ancora farsi coinvolgere dalla magia natalizia fino al giorno di Santo Stefano, quando l’edizione 2018 chiuderà le sue porte con l’esibizione gospel del The Joyful Chorus.

Come per gli altri appuntamenti, anche per questi ultimi sei giorni, gli artisti di strada allieteranno il pubblico con particolare attenzione ai più piccoli e alle famiglie, che potranno inoltre conoscere Babbo Natale, fare un giro nella slitta con gli elfi e sul trenino turistico che conduce al lago ghiacciato (pista di ghiaccio installata in piazza Garibaldi), gustare tante proposte gastronomiche e fare acquisti nei mercatini artigianali. Ma tanti saranno anche gli eventi in programma. Uno spettacolo di magia aprirà alle ore 18:00 la serata di venerdì 21 dicembre, che proseguirà alle 20:30 con un’esibizione di percussioni a cura di F. Antonacci, N. Mignozzi e Dj Vario. Sabato 22 alle ore 19:00 appuntamento con gli artisti di strada, alle 19:30 con “Hip Hop Performance” a cura di Passione Danza di Daniela Carbone e dalle 20:30 con un doppio appuntamento musicale con l’esibizione alla batteria della giovanissima Simo Falco e, a seguire, l’allegro cantautorato italiano dei Radiobanda. Domenica 23 si aprirà in mattinata, alle ore 11:00, con le danze popolari dei Pizzicareddi, alle ore 17:30 ancora una volta toccherà agli artisti di strada aprire la serata di appuntamenti, che proseguirà alle 18:00 con un esibizione al pianoforte e alle ore 20:00 con “Balla con Radio Puglia - Christmas Show”. Lunedì 24 il Villaggio di Babbo Natale sarà animato come sempre dagli artisti di strada della Compagnia dei Birbanti a partire dalle ore 17:30, mentre martedì 25 all’appuntamento con “Le note avvolgenti del pianoforte” delle ore 18:00 seguirà alle 20:00 “Nina Says: That Duo! - A Christmas Live”. Chiusura, infine, mercoledì 26 dicembre con una giornata ricca di eventi: il live di Bublè Tribute Act (ore 11:00), le esibizioni della Compagnia dei Birbanti (ore 17:30), “Note di Natale - pianoforte e voce” (ore 18:30) e The Joyful Chorus (ore 20:00).

Il Villaggo di Babbo Natale sarà aperto venerdì dalle ore 17:00 alle 22:00, sabato dalle 17:00 alle 23:00, domenica e nei giorni 24, 25 e 26 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle 22:00, con la sola eccezione della vigilia di Natale quando il villaggio chiuderà alle ore 19:00. Tutte le attrazioni saranno accessibili negli orari di apertura, ad eccezione della slitta con gli elfi che sarà presente nel villaggio tutti i giorni a partire dalle ore 19:00. I mercatini saranno invece aperti sabato dalle ore 17:00 e domenica dalle ore 10:00 alle 22:00.

L’evento è patrocinato e supportato dal Comune di Castellana Grotte e la Grotte di Castellana srl. Tutte le informazioni sul Villaggio di Babbo Natale e sugli appuntamenti in programma sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata e sul sito web www.nataleacastellanagrotte.it.