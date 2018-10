ArtLab 18 arriva a Bari, la cultura come strumento di valorizzazione, sviluppo e coesione sociale

ArtLab 18, la piattaforma indipendente italiana dedicata all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali promossa dalla Fondazione Fitzcarraldo promuove l’ultima tappa del suo programma con un appuntamento di quattro giorni, da mercoledì 24 a sabato 27 ottobre, che popolerà prima Bari e poi Matera con diciotto tra convegni, tavole rotonde e workshop dedicati a numerosi temi.

n particolare il convegno del 25 e 26 ottobre organizzato in collaborazione con ANCI “Le nuove forme di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio a fini di innovazione sociale e culturale”, vedrà convergere a Bari amministratori pubblici e organizzazioni culturali da tutta Italia per confrontarsi sulle prime sperimentazioni di attivazione di Partenariati speciali pubblico-privati (PSPP) per la valorizzazione del patrimonio culturale introdotti dall’articolo 151, terzo comma, del nuovo codice degli appalti e dei contratti pubblici (D.lgs.50/2016). “Le pratiche di innovazione culturale e sociale - prosegue Bacchella - hanno bisogno di luoghi di sperimentazione, di tempi lunghi per consolidarne gli esiti, di condizioni di flessibilità operativa nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il terzo comma dell’articolo 151 apre a nuove forme dedicate e semplificate di partenariato pubblico-privato, in grado di rafforzare le imprese culturali e creative, offrire maggiori servizi ai cittadini, migliorare l’offerta turistica e produrre occupazione di qualità”.

Oltre a discutere di scenari e programmi di riutilizzo del patrimonio pubblico, saranno raccontati alcuni casi di rifunzionalizzazione di spazi e strutture a fini di innovazione culturale e sociale. Un tema centrale per la realtà italiana, che vede ben il 60% dei 110.000 beni culturali censiti nella “Carta del rischio dei beni culturali” del 2012 in stato di abbandono così come gran parte del patrimonio immobiliare pubblico, stimato, secondo i dati ISTAT e MEF in relazione al 2017, 360 miliardi di euro.

Sempre il 25 ottobre, l’incontro “Dal mecenatismo alla responsabilità sociale delle imprese”, a cura del Desk Cultura Confindustria Puglia, indagherà le motivazioni su cui si fonda la scelta di un’impresa di investire in cultura, tra il puro mecenatismo e le più recenti teorie sulla reputazione aziendale. A parlarne saranno: Carolina Botti di Ales, Direttore Referente MiBAC per Art Bonus; Maite Carpio Bulgari, imprenditrice e mecenate; Giuseppe Catalano di Assicurazioni Generali SPA; Augusto Dell’Erba, Presidente nazionale di Federcasse; Pietro di Leo, Imprenditore e VP di Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Gianni Maimeri, Presidente Fondazione Maimeri.

Oltre agli incontri dedicati alla valorizzazione del patrimonio pubblico, ArtLab 18 a Bari ospiterà una serie di appuntamenti organizzati in collaborazione con alcuni importanti partner del territorio. Nei giorni del 24 e 25 ottobre, grazie alle sinergie messe in campo dal Distretto Produttivo Puglia Creativa e ArtLabnel quadro del progetto Interreg MED Ch.IMERA, saranno presenti 74 imprese culturali e creative provenienti da Spagna, Portogallo, Francia, Slovenia ed Italia. Il programma prevede tre appuntamenti aperti al pubblico, che affronteranno i temi dell’internazionalizzazione, accesso al credito e innovazione delle Imprese culturali e creative. Ad ArtLab si tornerà anche a raccontare il mondo delle biblioteche con riferimento al Bando Community Library di Regione Puglia; ampio spazio sarà dato anche all’innovazione digitale con il racconto dell’azione-pilota “I Gioielli della Corona”, promossa dal Comune di Bari. Infine, previsto anche un incontro per immaginare come i progetti culturali possano divenire un volano per la Legalità e dove la cultura si trasforma in opportunità di riflessione, di riscatto, di impresa, di lavoro e di crescita di un territorio.

l programma completo di ArtLab 18 Bari-Matera è disponibile qui:

La partecipazione agli incontri è gratuita ma su iscrizione al seguente link: http://artlab.fitzcarraldo.it/ it/community

L’edizione 2018 di ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione, si snoda su due eventi principali a Milano e Bari-Matera e cinque eventi satellite a Palermo (a Nuove Pratiche Fest), Genova (Suq Genova), Treia (Festival della Soft Economy), Mantova (FATTICULT) e Francoforte (The Arts+), progettati con partner locali e che si svolgono all’interno di manifestazioni culturali radicate nei territori. In occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, fil rouge di tutte le tappe 2018 è il contributo delle imprese culturali e creative alla valorizzazione dei patrimoni materiali, immateriali e digitali.

Cos’è ArtLab?

ArtLab è la piattaforma indipendente italiana dedicata all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali, mediante il dialogo strutturato tra gli stakeholder dell’ecosistema creativo e culturale e la contaminazione con altri settori, in una prospettiva internazionale. Si basa su una partnership di oltre 40 reti e istituti culturali, autorità e agenzie regionali e comunali, imprese, fondazioni bancarie, organizzazioni di categoria culturali e creative, università.

Nel 2017, 1600 operatori hanno partecipato alle oltre 50 sessioni di ArtLab in 5 città (Taranto-Matera, Milano, Treia, Mantova). Durante l’evento di Mantova di settembre (“2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale: visioni al futuro”), centinaia di professionisti, ispirati da più di 40 contributi preparatori, hanno redatto un insieme di raccomandazioni per un’azione innovativa per promuovere il patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale per il 2018 e gli anni a venire.

Chi è Fondazione Fitzcarraldo?

Fitzcarraldo è una fondazione operativa e indipendente che da oltre 15 anni lavora al servizio di chi crea, pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene la cultura. Un gruppo di qualificati professionisti che lavorano con passione in una fitta rete di collaborazioni in tutto il mondo e che svolgono attività di progettazione, ricerca, consulenza, formazione e documentazione sul management, l’economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media.