'As times it is' al Palace Cafè di Bari

Venerdì 29 marzo ore 21 concerto di Vincenzo Cipriani pianista e compositore al Palace Cafè di Bari. Con Badrya Razem voce , Francesco Rondinone (drums ) Francesco La Capra (basso el ), Piero Massa ( viola) Lo stile di Cipriani é ossia crossover tra jazz e pop e musica classica . At times it is è il suo terzo disco vincitore del bando Puglia Sound .