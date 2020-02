'Lasino Dino', lo spettacolo in scena alla Casa di Pulcinella della compagnia molfettese Il carro dei comici

DOMENICA 16 FEBBRAIO ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella Il carro dei comic presenta L’ASINO DINO da una favola di Francesco Tammacco con Francesco Tammacco, Rosa Tarantino, pupazzi Lucrezia Tritone, musiche originali di Pantaleo Annese

età consigliata dai 3 ai 6 anni

L’ASINO DINO è una favola di spettacolo. Parla ai bimbi e non solo, dell’ammirabile storia dell’Asino Dino. Che nasce con qualcosa che nessun altro animale possiede, se non nelle lontane leggende: un bellissimo paio d’ali.

Ma l’asino Dino pur essendo così dotato non ne fa mostra alcuna, mai le sfoggia per vincere le gare di corsa, anzi le tiene tutt’e due ben nascoste sotto la sua grande pancia per vergogna, soggezione, per paura d’essere dagli altri male giudicato.

Ma si sa, nulla si può tacere per sempre e difatti quando affronterà una prova di coraggio per convincere L’asinella BRUNILDE, un gran solluchero vibrerà dentro il petto di Dino e…

BOTTEGHINO

Costo del biglietto € 8,00

Costo abbonamento n.10 ingressi € 60,00

Gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti.



ABBONAMENTO CONDIZIONI

Con un unico abbonamento possono accedere in sala contemporaneamente una o più persone (fino a dieci) alla volta.

L’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica.

Non dà diritto al posto riservato.

E’ necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.

E’ necessario ritirare i biglietti al botteghino almeno mezz’ora prima dello spettacolo.



PREVENDITA

On line sul sito vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket.

Biglietteria del teatro

lunedì venerdì ore 9.30 – 13.30

sabato e domenica ore 10.00 – 13.00

da 1 ora prima dello spettacolo

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it