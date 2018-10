Aspettando Halloween, Pulcinella nel Castello Misterioso

Pulcinella nel castello misterioso, spettacolo di burattini con Paolo Comentale e Anna Chiara Castellano Visaggi; burattini Natale Panaro e regia Paolo Comentale



Lo spettacolo narra le avventure di Pulcinella questa volta alle prese con le apparizioni di allegri fantasmi nel corso di un’epica nottata.

La Baronessa e suo figlio, il baronetto Onofrio, posseggono un antico castello e si divertono ad invitare ospiti ignari del fatto che il castello pullula di fantasmi….

Ma se gli ospiti sono Pulcinella e sua moglie Teresina il divertimento è assicurato. Nulla infatti va come dovrebbe e il Baronetto e sua madre dovranno scontare, con gran divertimento del pubblico, la loro perfidia.



Al termine dello spettacolo saranno svelati piccoli misteri e grandi segreti della misteriosa baracca dei burattini: tecniche di animazione di burattini, pupazzi ed oggetti, diversi “effetti” di scena

Il tutto sarà illustrato e spiegato ai bambini dallo stesso Paolo Comentale al termine della rappresentazione.



