Aspettando il Jazzit Fest con Puglia taste & culture

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il 27 marzo, alle ore 19:30, presso l’Associazione Dalla Luna – professionisti dell’autismo, la cooperativa Puglia Taste & Culture - la prima realtà di turismo esperienziale sensoriale della provincia Barletta – Andria – Trani, presenterà il progetto Jazzit Fest e in particolar modo la partnership con l’Ass. Dalla Luna – professionisti dell’autismo. Il Jazzit Fest è il primo evento musicale al mondo, organizzato da Luciano Vanni, costruito attorno ai principi della sharing economy: ciò significa che ogni protagonista, dal musicista all'organizzatore, passando per il pubblico e la comunità locale, mette a disposizione degli altri qualcosa di sé, affinché l’evento diventi sostenibile senza alcun tipo di contributo pubblico. Il Jazz It Fest è un happening artistico e un mood sociale, un prototipo del fare insieme, secondo una scala di valori condivisi: un’esperienza che vuole dimostrare come si può fare cultura, arte e promozione turistica in modo partecipato, senza per forza ricorrere all’azione politica. In virtù dei valori che porta avanti, quali turismo culturale, volontariato attivo, zero contributi e sostenibilità ambientale, Jazz It Fest ha avuto il patrocinio morale della Commissione Nazionale Italia per l’UNESCO. Il 22, 23 e 24 giugno, il Jazzit Fest si svolgerà nel borgo di Montegrosso (frazione di Andria), nel quale arriveranno 300 jazzisti, provenienti non solo dall’Italia, che pernotteranno nelle abitazioni dei cittadini del borgo. Ci saranno vari workshop a partire dalle 15.00 e dalle 18.00 vari momenti musicali. Durante le 3 giornate del Festival, Puglia Taste & Culture organizzerà 3 attività esperienziali (22 giugno Mozzarella Show a Trani, 23 giugno Tour in Cantina ad Andria, 24 giugno Gita in Barca a Vela a Trani) e una parte del ricavato sarà donato all'Associazione Dalla Luna per far brillare di gioia gli occhi di quei bambini che, per motivi economici, non sempre possono partecipare alle escursioni da loro organizzate. Il 27 marzo, l’incontro di presentazione del progetto sarà svolto da Puglia Taste & Culture, l’Ass. Dalla Luna, l’organizzatore del Jazzit Fest (Lucino Vanni), un cittadino di Montegrosso e in collegamento telefonico la musicista Cettina Donato. Per partecipare all’incontro, inviare una e.mail a booking@pugliatasteandculture.com entro il 26 marzo. Sede dell’Associazione Dalla Luna: via Carrante, 13 Bari. Puglia Taste & Culture la prima realtà di servizi turistici per l’incoming nella provincia Barletta, Andria, Trani (Bat), specializzata in turismo esperienziale nell’enogastronomia, tradizioni, artigianato e cultura. Puglia Taste & Culture è vincitrice PIN, iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione