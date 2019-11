A Triggiano lo spettacolo "Aspettando le Miss"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Spettacolo di Cabaret e non solo. La regia è firmata da Lia Cellamare. Il personaggio di punta è affidato a Gianni Lorusso, Il disturbatore sarà Franco Pazienza, mentre, la conduzione sarà a quattro mani: Lia Cellamare e Annamaria Vivacqua. La piece vedrà Gianni Lorusso cambiarsi d'abito più volte per imitare a turno Valeria Marini, Marcella Bella, Gina Lollobrigida e Loredana Berté. Lo spettacolo è una sorta di prove aperte dove lo spettatore vive il dietro le quinte. Un cabaret diverso dal solito perché vive a metà tra il varietà e la commedia dentro la commedia. Al termine dello spettacolo degustazione. Per info e prenotazioni: 371/358.26.45-371/499.74.42-371/192.90.45