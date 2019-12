A Palese la III^ Edizione di 'Aspettando il Natale'

Domenica 8 Dicembre in via Minervino (zona 167 Palese) il comitato di quartiere Palese in collaborazione con le associazioni del territorio (associazione Giordano Bruno, il paese, Frates, Palese Futura e strada facendo) inaugura le festività, con una serata magica fatta di mercatini, musica, e artisti di strada. La serata si concluderà con l'accensione di un bellissimo albero di 5m che rimarrà illuminato tutte le sere fino al 6 Gennaio. Un evento che vede coinvolte diverse realtà del territorio e diverse associazioni che inaugureranno questa bellissima serata.