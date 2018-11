'Aspettando San Martino', a Palese degustazioni di vino e piatti autunnali

A San Martino ogni mosto diventa vino...Anche Giosuè Carducci dedicò una poesia a questo giorno così importante per il mondo rupestre. La fatica dei contadini durante la vendemmia viene ripagata dal prelibato vino, che allieterà la tavola. Per recuperare e celebrare le vecchie tradizioni contadine che caraterrizzano la comunità palesina appuntamento il 10 novembre all'interno del parco "Collodi" alle ore 18.30 per aspettere tutti insieme San Martino. Il comitato di quartiere "Zona 167 palese", in collaborazione con "Il calice corvino" e il panificio "Pane amore e fantasia" hanno il piacere di invitare tutti ad una degustazione di vino e non solo...per festeggiare insime l'autunno. I bambini avranno la possibilità di rivivere la tradizione contadina della pigiatura dell'uva con i piedi all' interno delle tinozze per un momento ludico e giocoso,ma anche educativo.