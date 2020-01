'Assassina il 2020'

Qua sta per esplodere il gusto! Si consiglia la visione solo a persone forti e determinate, che sanno scegliere nella vita e sanno vivere con sapore.

Perché?

Perché lo spaghetto all'assassina di Panacea, estensione di sapore, punisce tutti!

Prova la versione light (ideale per neo adepti) o quella STRONG impreziosita dai condimenti piccanti di Peperonzini!

Spaghetto più calice di vino a solo 10 euro, già al netto di attenuanti e sconti per buona condotta. Saranno comunque disponibili tutte le altre prelibatezze del menù alla carta. Sottofondo musicale lounge anni '80-'90-'00

Prenota la tua criminale voglia di bontà allo 0808806355!



