Workshop, gare in consolle ed esibizioni, torna l'Asso Dj Festival a Bari e Bitonto

Workshop, gare tra dj, esibizioni in piazza di performer di fama internazionale, per un mese di appuntamenti che uniscono il territorio barese e quello bitontino. L’Asso Dj festival giunge alla quarta edizione, regalando un calendario di iniziative ancora più variegato, in programma a Bari, Mariotto e Bitonto dal 23 agosto al 13 settembre.

L’obiettivo dell’evento - organizzato dalla sezione barese di Assodeejay-Associazione Nazionale Deejay Artisti, dalla Cooperativa Casm e dall’A.P.S. Dinamiche Culturali – è aprire una riflessioneconcreta sull’universo del djing, da un lato curando la formazione dei professionisti che oggi il mercato dell’intrattenimento richiede, dall’altro offrendo concerti live con dj locali e nazionali; uno spazio dove vige la regola del ‘divertimento sano’, capace di richiamare un pubblico di età ed estrazione diversi grazie al potere aggregante della musica.

È la mission che il festival persegue sin dal 2015, ‘anno zero’ della manifestazione – allorachiamata Asso Dj Show – che negli anni è cresciuta, ottenendo per l’edizione 2019 il patrocinio del Comune di Bitonto (con il bando ‘Rete dei Festival’), della Città Metropolitana di Bari e dell’Università degli studi ‘Aldo Moro’ di Bari. Una formula che continua a mietere successi: oltre 3mila persone hanno partecipato all’esibizione live di chiusura a Bitonto dell’edizione 2018 dell’Asso Dj Festival. “Come associazione cerchiamo di ricordare che non servono alcool e droghe per godersi un concerto – ricorda Daniela Tatulli, responsabile di Assodeejay Bari e presidente di Dinamiche Culturali – Ecco perché durante gli appuntamenti in piazza abbiamo scelto di non allestire stand che vendano alcolici. Il nostro pubblico è fatto anche di giovanissimi e vogliamo dare il buon esempio”. Tutti gli eventi della kermesse sono gratuiti e a ingresso libero. Per rimanere aggiornati sugli eventi si può chiamare il numero 327 2884725 o visitare la pagina Facebook di Asso Dj Festival.