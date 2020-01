'Assolo a due' a Palazzo Rubino Art Café

Un concerto che permetterà al pubblico di ascoltare musica della tradizione cantautorale italiana, francese, inglese e spagnola: brani d’autore saranno protagonisti di un viaggio raccontato da personaggi animati. La voce di Rosemary Nicassio, attrice, cantante e autrice con molteplici riconoscimenti letterari al suo attivo e una infaticabile voglia di ricerca di linguaggi nuovi, scandisce ed esegue la musica in programma così come non è stata mai fatta, complice il pianoforte di Leonardo Torres, pianista versatile che vanta collaborazioni con numerosi artisti della scena musicale italiana (uno su tutti Carlo Marrale, fondatore dello storico gruppo dei Matia Bazar). Assolo a Due rivisita la formula stessa del concerto: il recital strizza l’occhio al teatro, il canto cede talvolta il passo alle pause e nella scaletta sono incastonate diverse sorprese. Un’occasione imperdibile per vivere una serata ricca di emozioni, pulsioni, atmosfere al limite con il grottesco e melodie pure come il cristallo.