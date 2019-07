Serata ''Assonanze notturne'', Parole in prosa durante l'eclissi

MARTEDì 16 luglio il gruppo Murgia Trekking & More, in collaborazione con il gruppo storico Apulia Fidelis, con la partecipazione dell'associazione Puglia Federiciana, sponsorizzato da "EIRA Soc. Coop. arl ONLUS", è lieto di poter organizzare la seconda edizione di "ASSONANZE NOTTURNE DI UN'ECLISSI".

Un evento serale in occasione dell'eclissi lunare di martedì 16 luglio con la particolarità che ad accompagnarci in questa avventura ci sarà l'autrice Lorena Liberatore, la quale leggerà alcuni estratti del suo ultimo libro " Assonanze Notturne e altri racconti ", un modo originale per condividere la magia dell'eclissi.

Naturalmente guardando il cielo sarà d'obbligo apprezzare tutto ciò che di meraviglioso il firmamento ci offre, infatti per l'occasione sarà installata una postazione di osservazione con strumenti idonei alla visione.

Un vero e proprio pretesto per condividere una bella serata adatta a tutti, si proprio così, in questa giornata abbatteremo gli ostacoli naturali dando un forte segno: "tutti hanno diritto di godersi le bellezze del mondo".



Infatti sarà proprio il nostro sponsor "EIRA ONLUS" sita in BARI in via Nicolai 52 a consentire il trasporto in sede dell'autrice.

La stessa "EIRA ONLUS" potrà essere contattata ai numeri indicati (tel 389.056.84.46 # 345.651.86.73) per il trasporto di chi ne avesse necessità.



Ci attende una serata dalle tante particolarità, ascoltare l'autrice recitare direttamente alcuni estratti del suo libro cercando di contestualizzarli nel "qui ed ora", veder tramontare il sole e sorgere una meravigliosa luna, ammirare con telescopio da vicino oggetti celesti e infine... ammirare la luna oscurarsi pian piano, condividere prelibatezze comuni e non ultimo... godersi il fresco serale della Murgia, refrigerio della canicola cittadina.



A fine presentazione, durante l'osservazione, ci ristoreremo tutti insieme nell' ABBONDANTE BUFFET messo a disposizione da chi vorrà e avrà il piacere di condividere e far assaggiare a tutti le proprie specialità culinarie, ottimo pretesto per incentivare la conoscenza, coltivare nuove amicizie e creare un gruppo sempre più affiatato ;)



Chi è interessato può acquistare “ Assonanze Notturne e altri racconti “ ( Messaggi Edizioni ) tramite telefono al 080 776278 e attraverso l’indirizzo e-mail nicolasurico@ messaggiedizioni.it , o può ordinarli in qualunque libreria, vi verranno recapitati al più presto.

Inoltre, chi è di Cassano Murge può anche comprarlo direttamente presso la sede della Messaggi Edizioni in via Antonio Gramsci 35.

N.B. LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA ENTRO LUNEDÌ SERA



Incontro dei partecipanti MARTEDì 16 LUGLIO ALLE ORE 19,00 in viale dei Tulipani 21, venendo da Cassano in direzione Altamura, girare per la sala ricevimenti "Il Portico". Dopo circa 100 metri la strada si sdoppia, svoltate sulla sinistra e proseguite sempre dritto (viale dei Tulipani) fino al numero 21.

Ricordiamo che la puntualità è una dimostrazione di educazione e rispetto nei confronti di tutti i partecipanti.



CLICCANDO SUL LINK SOTTOSTANTE AVRETE IL PUNTO PRECISO SULLA MAPPA:

https://www.google.it/search? q=40%C2%B053%2735.6%22N+16%C2% B043%2706.4%22E&oq=40%C2%B053% 2735.6%22N+16%C2%B043%2706.4% 22E&aqs=chrome..69i57j69i60l2& client=ubuntu&sourceid=chrome& ie=UTF-8



OPPURE IN ALTERNATIVA INSERIRE POSIZIONE SU GPS:

40°53'35.6"N 16°43'06.4"E



Per qualsiasi info e prenotazioni inviare messaggio privato oppure telefonare a:

3479418986 (Fabio) oppure 3881747828 (Toni)